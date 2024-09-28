Вестник Кавказа

Эрдоган ждет от Трампа миротворческих действий на Ближнем Востоке

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции рассчитывает, что Дональд Трамп займется урегулированием ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Америка способна создать новый климат для мирного решения конфликтов в этом регионе.

Турция ожидает от следующего президента Соединенных Штатов шагов по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал 20 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы хотим верить риторике господина Трампа о прекращении войн и ожидаем от него шагов в этом направлении. Действуя в соответствии с принципом прекращения войн, Америка может создать новый климат для мирного завершения конфликтов в нашем регионе"

– турецкий лидер

Он рассчитывает, что все в итоге станут свидетелями того, как проблемы в ближневосточном регионе решаются одна за другой.

"Наше отношение к гуманитарному кризису в Газе, израильской проблеме и Ближнему Востоку в целом известно"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, на прошлой неделе глава турецкого государства выразил желание провести встречу с Дональдом Трампом. На ней он намерен более качественно обсудить отношения двух стран.

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