Вестник Кавказа

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Турецкий лидер ожидает, что в скором времени новоизбранный президент США приедет с визитом в республику. По словам Эрдогана, эта поездка поможет укрепить связи между странами.

Президент Турции пригласил Дональда Трампа, одержавшего на днях победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, посетить республику после вступления в должность. Об этом сам Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в беседе с журналистами.

"Мы пригласили его в нашу страну, и я надеюсь, что он примет наше приглашение, и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и США иначе, чем в прошлом"

– турецкий лидер

Глава государства подчеркнул, что намерен поговорить с американским коллегой о последних событиях на Ближнем Востоке.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что ранее у него не было никаких трудностей в общении с Дональдом Трампом.

"Мы выходили на связь в течение 24 часов и, соответственно, пытались добиться результатов с помощью телефонной дипломатии. В этот период, я думаю, у нас не будет проблем в этом направлении"

– президент республики

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