Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Президент Турции пригласил Дональда Трампа, одержавшего на днях победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, посетить республику после вступления в должность. Об этом сам Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в беседе с журналистами.
"Мы пригласили его в нашу страну, и я надеюсь, что он примет наше приглашение, и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и США иначе, чем в прошлом"
– турецкий лидер
Глава государства подчеркнул, что намерен поговорить с американским коллегой о последних событиях на Ближнем Востоке.
Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что ранее у него не было никаких трудностей в общении с Дональдом Трампом.
"Мы выходили на связь в течение 24 часов и, соответственно, пытались добиться результатов с помощью телефонной дипломатии. В этот период, я думаю, у нас не будет проблем в этом направлении"
– президент республики