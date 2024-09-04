Вестник Кавказа

Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество Турции и США

Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество Турции и США
© Фото: канцелярия президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган минувшей ночью позвонил Дональду Трампу, одержавшему убедительную победу на президентских выборах в США, прошедших 5 ноября, и обсудил с ним сотрудничество двух стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прошедшей ночью провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил ожидания от сотрудничества Анкары и Вашингтона.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. В ходе разговора президент Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах. Президент Эрдоган выразил ожидания от развития сотрудничества между Турцией и США в новом периоде"

- канцелярия президента Турции

Также турецкий лидер отметил в разговоре, что планирует развивать сотрудничество Турции и США в новую эпоху.

Напомним, выборы в США завершились убедительной победой лидера республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа - он набрал 277 голосов выборщиков, тогда как для победы были необходимы 270.

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