Женщина заняла пост главы МВД Армении

Арпине Саркисян заменит Ваге Казаряна на посту главы МВД Армении. Ранее она работала его заместителем.
МВД Армении возглавила Арпине Саркисян. Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатрян.
Ранее назначение Саркисян анонсировал на своих страницах в соцсетях премьер-министр республики Никол Пашинян.
Напомним, предыдущий глава МВД Ваге Казарян покинул свой пост в понедельник. Арпине Саркисян с начала прошлого года занимала должность замглавы ведомства, а до этого она год была заместителем министра юстиции.