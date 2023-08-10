В Грузии убийцу жены и тещи приговорили к бессрочному заключению

В Грузии вынесли приговор по делу об убийстве жены и тещи. Высшую меру наказания получил 27-летний житель Рустави.

Суд в Рустави вынес приговор по уголовному делу об убийстве двух человек. Обвиняемый получил высшую меру наказания – бессрочное заключение.

Перед Фемидой предстал 27-летний Георгий Пиралишвили. Как сообщается в материалах дела, мужчина выстрелил в 21-летнюю жену и тещу из охотничьего ружья, когда те вместе с маленьким ребенком направлялись домой из медицинского учреждения. Жертвы получили несовместимые с жизнью ранения, ребенок не пострадал.

Как установило следствие, в семье Пиралишвили царила атмосфера гнетущей тирании. Муж ввел целую систему запретов для молодой жены, ограничивая и унижая ее. Часты были и случаи рукоприкладства со стороны мужчины. Не выдержав такого обращения, супруга решила развестись. Это решение и толкнуло Георгия на роковой поступок.

Теперь у Пиралишвили будет минимум 20 лет, чтобы разобраться в семейных перипетиях. Именно столько необходимо провести в тюрьме, чтобы рассчитывать на условное освобождение.