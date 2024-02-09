Вестник Кавказа

Убийца четырех человек в Грузии получил пожизненный срок

Убийца четырех человек в Грузии получил пожизненный срок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Рустави вынес приговор убийце четырех человек. Преступление было совершено по мотивам мести.

Руставский городской суд вынес приговор по делу об убийстве четырех человек. Обвиняемый получил высшую меру наказания – пожизненное заключение в тюрьме, сообщили в пресс-службе грузинской Генпрокуратуры. 

Страшное преступление произошло в начале года в Рустави. Мужчина расстрелял пятерых человек, четверо из них скончались. Свои действия преступник объяснил местью, оружие при этом принадлежало его брату. 

Отметим, что у осужденного через 20 лет будет возможность получить условное освобождение. Законодательство Грузии подразумевает такую возможность, если заключенный будет соответствовать требованиям программы по освобождению лиц, которая учитывает личностные качества, характер преступления, семейные обстоятельства и другие факторы. 

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