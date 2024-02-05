Стрельба в Грузии: раненый в Рустави может умереть

Массовое убийство на рынке в Рустави может унести еще больше жизней: единственный выживший находится в очень тяжелом, его раны опасны для жизни. Еще четыре человека скончались на месте.

Молодой человек, раненный сегодня во время ЧП на т. н. Стамбульском базаре в Рустави, может умереть – его состояние крайне тяжелое, рассказала доктор Хатуна Ревазишвили.

"У него множество небольших ранений в разных местах на теле, полученных из огнестрельного ружья"

– врач

Медик уточнила, что раны были получены в лицо, грудь, живот, руки и бедра.

Отметим, что раненый – родственник стрелка.

Стрельба в Рустави

Сегодня на рынке 35-летний, по предварительной информации психически неуравновешенный мужчина убил четырех человек, в том числе дядю, который торговал мясом на рынке.

Уже известны возможные причины убийства. По одной из них, торговец уволил племянника, по другой – отказался дать ему мясо в долг.

Остальные три жертвы – случайные. Двое – просто прохожие, еще один – таксист: он отказался забрать стрелка с места преступления.