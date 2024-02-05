Устроивший массовую стрельбу на рынке задержан в Рустави

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на рынке в Рустави. Жертвами инцидента стали четыре человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, расстрелявшего посетителей рынка в Рустави. Об этом сообщает МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что 35-летний обвиняемый открыл огонь по посетителям так называемого Стамбульского базара. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе дядя нападавшего. Мужчина также ранил своего родственника.

В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

Причины убийства

Согласно одной из версий, преступник решил устроить стрельбу после того, как его дядя, торговавший мясом на этом рынке, решил уволить его. Еще двое стали жертвами "шальной пули", а четвертый был таксистом, который отказался отвезти преступника с места преступления.

В качестве второй версии убийства рассматривается отказ дяди дать своему племяннику в долг мясо. Не добившись желаемого, убийца открыл огонь. Предполагается также, что у него имеются психические проблемы.

На месте работают криминалисты и правоохранители.