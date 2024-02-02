Вестник Кавказа
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Массовое убийство в Грузии: мужчина открыл огонь по посетителям рынка

Полиция в Грузии
В Рустави мужчина применил огнестрельное оружие на местном рынке. В результате инцидента погибли несколько человек.

Вооруженный мужчин убил несколько человек на рынке в грузинском городе Рустави. Об этом сообщают местные СМИ.

Массовое убийство произошло на так называемом Стамбульском базаре.

Согласно предварительным данным, неизвестный открыл огонь по посетителям рынка, в результате чего погибли 3 человека. Еще минимум 5 человек получили ранения.

Причины произошедшего устанавливаются. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

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