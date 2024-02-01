Участники устроившего стрельбу свадебного кортежа арестованы в Карачаево-Черкесии

Суд принял решение в отношении 10 участников свадебного кортежа, устроившего стрельбу. Случай произошел в Черкесске в этот понедельник, 5 февраля.
В Карачаево-Черкесии арестовали участников свадебного кортежа, устроившего стрельбу в столице региона. Об этом рассказали в региональном отделении МВД.
"Суд Черкесска принял решение в отношении 10 участников свадебного кортежа, которые оказали неповиновение полицейским при их доставлении в отдел полиции. Нарушителям назначено наказание в соответствии с ч.1 ст.19.3 КоАП РФ от 5 до 13 суток административного ареста"
– пресс-служба ведомства
В СК России отметили, что по факту произошедшего назначена процессуальная проверка.
Напомним, 5 февраля в КЧР были задержаны 10 человек, устроивших стрельбу на свадьбе. Самому младшему из задержанных 18 лет, а самому старшему – 26.