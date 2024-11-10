Вестник Кавказа

Абдулла Арипов переизбран на пост премьера Узбекистана

Абдулла Арипов переизбран на пост премьера Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Шавкат Мирзиеев предложил парламенту Узбекистана рассмотреть кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьера страны. Законодательный орган республики поддержал предложение лидера государства.

Абдулла Арипов вновь занял пост премьер-министра Узбекистана, сообщили в офисе президента республики. 

Сообщается, что кандидатура Арипова была выдвинута президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и одобрена парламентом центральноазиатской республики.

Программа новоизбранного премьера включает модернизацию экономики, повышение уровня жизни, продвижение экологической повестки, улучшение питьевого водоснабжения, а также строительство жилых домов.

Отметим, что Абдулла Арипов находится на должности премьера страны с декабря 2016 года.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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