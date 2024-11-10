Абдулла Арипов переизбран на пост премьера Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиеев предложил парламенту Узбекистана рассмотреть кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьера страны. Законодательный орган республики поддержал предложение лидера государства.
Абдулла Арипов вновь занял пост премьер-министра Узбекистана, сообщили в офисе президента республики.
Сообщается, что кандидатура Арипова была выдвинута президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и одобрена парламентом центральноазиатской республики.
Программа новоизбранного премьера включает модернизацию экономики, повышение уровня жизни, продвижение экологической повестки, улучшение питьевого водоснабжения, а также строительство жилых домов.
Отметим, что Абдулла Арипов находится на должности премьера страны с декабря 2016 года.