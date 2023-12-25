В Красную книгу КЧР вошли свыше 350 представителей флоры и фауны

В Карачаево-Черкесии до конца текущего 2024 года выйдет обновленная Красная книга региона, которая пополнится более 10 видами животных и растений, выявленных в ходе экспедиций и исследований.

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) переиздают Красную книгу региона, в которую теперь войдут более 350 видов редкой и исчезающей флоры и фауны, сообщает в своем Telegram-канале Минприроды республики.

"Новое издание Красной книги КЧР будет выпущено до конца текущего года и [будет] содержать сведения о 353 объектах животного и растительного мира региона, в том числе 189 видов растений и грибов. Первое официальное издание вышло в 2013 году и содержало 156 видов животных, 179 видов растений и несколько видов грибов"

- Минприроды КЧР

В книгу вошли новые виды редких животных и растений, среди которых красношейная поганка, кобчик, обыкновенная горлица, сизоворонка, жужелица Константинова, шмель тулупчатый и красотел пахучий. Новый список составлен на основе экспедиций, проведенных сотрудниками МГУ, Тебердинского национального парка и Карачаево-Черкесского государственного университета, - поведали в министерстве.

После переиздания Книгу дополнят более 10 видов редких животных и растений. Всего в нее войдут более 350 видов флоры и фауны, издадут ее до конца текущего 2024 года в 500 экземплярах.