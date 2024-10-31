Поезд из Москвы в Черкесск снова будет ходить в будущем году

Попасть из столицы КЧР в столицу России скоро можно будет на прямом поезде: сообщение по железной дороге между Черкесском и Москвой снова наладят со следующего года.

Добраться в Карачаево-Черкесию из Москвы на поезде снова можно будет в 2025 году, заявил глава КЧР Рашид Темрезов.

О запуске маршрута стало известно после его встречи с главой Минтранса Романом Старовойтом.По словам Темрезова, каждую неделю в Черкесске будут формироваться два вагона, пассажиры которых без пересадок смогут попасть сначала в Невинномысск, а затем отправиться в Москву. Возможно и продолжение путешествия до Санкт-Петербурга.

Глава КЧР уточнил, что на данный момент железная дороге в республике существует в виде однопутной веткой, оканчивающейся тупиком. Ее длина – 53 км.