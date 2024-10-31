Подстанции в КЧР обзавелись новыми трансформаторами

«Россети» поставили обновленные трансформаторы на 34 электроподстанциях в Карачаево-Черкесии. Большинство из них расположились в Карачаевском районе.

С января 2024 года в Карачаево-Черкесии установили новые трансформаторы на 34 подстанциях. Это будет способствовать улучшению качества снабжения электричеством жителей в 28 городах и селах республики, рассказали в компании «Россети Северный Кавказ».

«За счет обновления оборудования объем трансформаторной мощности увеличился на 2 МВА и составил 8,3 МВА, что позволит повысить качество электроснабжения потребителей в 28 населенных пунктах республики»

- компания «Россети Северный Кавказ»

Больше всего установок, 12 из 34, поставили в Карачаевском районе, отличающимся сложным рельефом местности.

В компании отметили, что нагрузка на электросети республики постоянно растет. Одновременно большая часть трансформаторов была установлена еще 50 лет назад, поэтому они требуют обновления.