Гектары лесов восстановили в КЧР за 5 лет

В Карачаево-Черкесии продолжается реализация нацпроекта «Экология». Благодаря ему в регионе было восстановлено почти 500 га лесов за 5 лет. В 2024 году удалось реабилитировать леса на 130 га.

В течение пяти лет в Карачаево-Черкесии смогли восстановить порядка 490 га леса. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Экология», поделился руководитель республики Рашид Темрезов.

С начала 2024 года было реабилитировано около 130 га леса, добавил он.

«Результатами активной работы в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“, разработанного по поручению президента России, с 2019 года стали более 487 гектаров восстановленных лесов на территории республики»

- Рашид Темрезов

Помимо этого, республиканские власти каждый год приобретают современную технику для охраны и спасения лесов от природных катаклизмов. В этом году они закупили 4 специальные машины, с 2019 - свыше 40.

Глава КЧР также отметил вклад местного населения в восстановление и сохранение лесов. Он упомянул недавнюю акцию, благодаря которой на территории региона было высажено более 15 тыс саженцев деревьев.