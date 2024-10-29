Гектары лесов восстановили в КЧР за 5 лет

В течение пяти лет в Карачаево-Черкесии смогли восстановить порядка 490 га леса. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Экология», поделился руководитель республики Рашид Темрезов.
С начала 2024 года было реабилитировано около 130 га леса, добавил он.
«Результатами активной работы в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“, разработанного по поручению президента России, с 2019 года стали более 487 гектаров восстановленных лесов на территории республики»
- Рашид Темрезов
Помимо этого, республиканские власти каждый год приобретают современную технику для охраны и спасения лесов от природных катаклизмов. В этом году они закупили 4 специальные машины, с 2019 - свыше 40.
Глава КЧР также отметил вклад местного населения в восстановление и сохранение лесов. Он упомянул недавнюю акцию, благодаря которой на территории региона было высажено более 15 тыс саженцев деревьев.