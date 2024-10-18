Тысячи молодых деревьев посадили в КЧР

Неравнодушные активисты высадили порядка 17 тыс деревьев в Карачаево-Черкесии в течение этого года. Это стало возможно благодаря общероссийским зеленым акциям.

В Карачаево-Черкесии активно занялись озеленением региона: на ее территории высадили порядка 17 тыс новых деревьев с января этого года. Это случилось в рамках акций «Сохраним лес» и «Сад памяти», рассказала представитель республиканского Минприроды Асият Болатова.

«В парках, скверах, на землях лесного фонда республики в память об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции в этом году высажено 15 тыс. различных деревьев, в том числе саженцы сосны, бука, клена, липы, ясени и дуба. В 35 мероприятиях акции "Сад памяти" участвовали более 3 тыс. человек»

- Асият Болатова

Сейчас закончился очередной сезон высадки деревьев, по итогам которого в КЧР появилось порядка 200 новых саженцев.

Благодаря упорной работе участников этих двух акций в республике посажено с выше 60 тыс новых деревьев за последние 5 лет, добавила Болатова в разговоре с ТАСС.