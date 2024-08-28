Сколько мостов отремонтируют в КЧР до нового года?

Капитальный ремонт нескольких мостов стартует в ближайшее время в Карачаево-Черкесии, подробности поведал глава республики Рашид Темрезов. В общей сложности будут приведены в порядок пять сооружений.

Отремонтированные мосты получат к новому году жители пяти районов КЧР, рассказал глава региона Рашид Темрезов.

По его словам, работы будут проводиться в 4 районах – Абазинском, Адыге-Хабльском и Урупском, а также Карачаевском. Средства на них выделят из республиканского дорожного фонда.

"Совсем скоро преобразятся мостовые сооружения в Эрсаконе, Эльбургане, Псемене и Учкулане"

– Темрезов

Глава КЧР добавил, что пятый мост расположен на трассе "Кош-Хабль - Инжич-Чукун". Работы на нем уже стартовали.

Уточняется, что, помимо мостов, ремонтируются транспортные пути республики.