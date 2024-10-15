В Казахстане открыли самый длинный мост в стране

На Бухтарминском водохранилище в Казахстане открылся мост, который стал самым протяженным в стране. Его длина составила более 1,3 км.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов открыл мост на Бухтарминском водохранилище, сообщили казахские СМИ.

Мост для автотранспорта стал самым длинным в республике, длина объекта – 1316 м. Эксплуатационные характеристики рассчитаны на примерно 80 тыс единиц автотранспорта в сутки.

Постройкой сооружения дорожное строительство возле водохранилища не ограничилось: также были введены в строй новые дороги суммарной протяженностью около 18 км.

Сообщается, что объект обеспечит эффективную дорожную коммуникацию между 6 районами республики. До постройки моста жители региона были вынуждены пользоваться паромом.

Отметим, что Бухтарминское водохранилище расположено в Восточно-Казахстанской области. Это самое большое водохранилище в стране.