Аральское море в Казахстане увеличилось в объеме

Воды в Аральском море на территории Казахстана стало больше. В этом году в исчезающий водоем поступило порядка 2 млрд кубометров.

Северный Арал наполнили водой, об увеличении объема вода рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

"С начала года в Северный Арал было направлено около двух миллиардов кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22 миллиардов кубометров"

– ведомство

Отмечается, что в этом году поставки воды в Арал в поливной сезон оказались в три раза выше прошлогодних - это стало возможно благодаря внедрению бережливых технологий аграриями Кызылординской области.

Внедрение водосберегающих технологий - важный фактор для наполнения Аральского моря, подчеркнули в министерстве. Этот вопрос Казахстан также обсуждается с соседними странами. Сэкономленной на поливе водой можно наполнять высыхающий Арал.