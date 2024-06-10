Вестник Кавказа

Аральское море в Казахстане увеличилось в объеме

Аральское море
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Воды в Аральском море на территории Казахстана стало больше. В этом году в исчезающий водоем поступило порядка 2 млрд кубометров.

Северный Арал наполнили водой, об увеличении объема вода рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

"С начала года в Северный Арал было направлено около двух миллиардов кубометров воды. На сегодня общий объем воды в море достиг 22 миллиардов кубометров"

– ведомство

Отмечается, что в этом году поставки воды в Арал в поливной сезон оказались в три раза выше прошлогодних - это стало возможно благодаря внедрению бережливых технологий аграриями Кызылординской области.

Внедрение водосберегающих технологий - важный фактор для наполнения Аральского моря, подчеркнули в министерстве. Этот вопрос Казахстан также обсуждается с соседними странами. Сэкономленной на поливе водой можно наполнять высыхающий Арал.

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