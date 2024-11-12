Низкие цены на рис тревожат производителей в Дагестане

Рисоводы в Дагестане посчитали, что низкие цены на рис могут крайне негативно сказаться на развитии отрасли, особенно в условиях дополнительных расходов. Для преодоления проблемы нужно реабилитировать советскую инфраструктуру.

Низкая стоимость риса угрожает развитию отрасли в Дагестане, рассказал председатель Ассоциации рисоводов республики Хайбула Хайбулаев.

Рисоводы получают дополнительные расходы из-за илистой воды в реке Терек: от 15 до 20 тыс рублей.

«В паводковый период мы получаем от 3 до 20 кг иловых наносов на кубический метр воды»

- Хайбула Хайбулаев

Он отметил в разговоре с РБК "Кавказ", что пути выхода из ситуации есть: нужно восстановить до 50 насосных станций, работавших в советский период, а также наладить систему фильтровки воды.