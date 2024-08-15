Заброшенные рисовые поля могут восстановить в Дагестане

В министерстве сельского хозяйства России передали, что в Дагестане возможно восстановить заброшенные рисовые поля и сделать эту отрасль перспективной. На часть работ государство направит финансовую помощь.

Восстановление заброшенных рисовых полей в Дагестане может быть возможным и перспективным, заявил заместитель главы Минсельхоза РФ Максим Боровой.

«Минсельхоз продолжает работу по оценке задействованных земель, а также по вовлечению в оборот ранее использовавшихся земель. Мы видим дополнительный потенциал развития рисоводства в Астраханской области, Приморье, Дагестане, Калмыкии»

- Максим Боровой

В проект развития рисоводства в Дагестане включена финансовая поддержка государства объектов мелиорации. Их реконструкция начнется в 2025 году. Также ведомство организует инвентаризацию местных каналов.

Отметим, что Дагестан занимает второе место по производству риса в России. Обогнать республику смогла только Кубань.