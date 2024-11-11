Вестник Кавказа

Новая турбаза для охоты и рыболовства появится в Дагестане

Новая турбаза для охоты и рыболовства появится в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане планируется открыть новое место для отдыха на природе с возможностями для охоты и рыбалки. Новая турбаза появится в Кизлярском районе через два-три года.

Построить туристическую базу в Дагестане планирует ООО "Охотхозяйство "Ачикольское".

Объект появится в Кизлярском районе, запуск запланирован на 2027 год.

"Проектом предусмотрено создание охотничье-туристического хозяйства с предоставлением услуг в сфере охоты, спортивной стрельбы, любительского и спортивного рыболовства"

– правительство Дагестана

Инвестиции в проект составят 250 млн рублей. Будут построены отели, коттеджи, бани, рестораны. Также на территории турбазы в Кизлярском районе будет создана другая туристическая инфраструктура.

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