В Дагестане вырастет новый гостиничный комплекс

В селе Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестана до 2029 года будет построен элитный гостиничный комплекс, на возведение которого будет затрачено 330 млн рублей – строить комплекс будет ООО "Алияк".

В течение пяти лет в Касумкентском районе Дагестана вырастет элитный комплекс гостиниц и ряд объектов инфраструктуры, которые будут включать в себя, помимо отелей, гостиницу, ресторан, фитнес-зоны, конференц-зал и торговые объекты с парковочной зоной, сообщает Telegram-канал правительства республики.

Это не первый инвестпроект, который строит в регионе ООО "Алияк" - на юге Дагестана инвестор строит туристско-оздоровительный комплекс "Кпул-Ятар", отметил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает "Интерфакс".

Строительство займет достаточно приличное время – ожидается, что комплекс порадует туристов лишь в 2029 году, однако после сдачи в эксплуатацию проект принесет в бюджет республики более 105 млн рублей, отметили в правительстве.