Вестник Кавказа

Жители Кубани стали чаще посещать торговые центры

Торговый центр Хан Шатыр
© Фото: Игорь Лепёхин
Количество посетителей увеличилось в торговых центрах Краснодарского края. Показатели оказались выше, чем за предыдущие недели.

Жители Краснодарского края стали чаще бывать в торговых центрах, число посетителей заметно возросло.

Как пишет "Коммерсант", с конца октября по первую половину ноября количество граждан в ТЦ увеличилось на 2%.

Данный показатель оказался выше, чем за последние 3 недели и сравнился с прошлогодними данными.

Кроме того, жители стали посещать и малые торговые центры. Здесь показатели возросли на 1%.

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11-22 ноября


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