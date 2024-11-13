Жители Кубани стали чаще посещать торговые центры

Количество посетителей увеличилось в торговых центрах Краснодарского края. Показатели оказались выше, чем за предыдущие недели.
Жители Краснодарского края стали чаще бывать в торговых центрах, число посетителей заметно возросло.
Как пишет "Коммерсант", с конца октября по первую половину ноября количество граждан в ТЦ увеличилось на 2%.
Данный показатель оказался выше, чем за последние 3 недели и сравнился с прошлогодними данными.
Кроме того, жители стали посещать и малые торговые центры. Здесь показатели возросли на 1%.