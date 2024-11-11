Спокойная обстановка в Тбилиси после разгона лагеря оппозиции сохраняется

В столице Грузии сообщили о спокойной обстановке после разгона оппозиционного лагеря. Движение автомобилей возле ТГУ восстановлено.
Ситуация в Тбилиси после разгона спецназом оппозиционного лагеря возле Тбилисского государственного университета остается спокойной.
Как пишет РИА Новости, движение автомобилей возле учебного заведения восстановлено, никаких стычек протестующих с правоохранителями нет.
При этом отмечается, что участники акции не намерены покидать центр города и готовы организовать «мобильный протест» путем передвижения по улицам Тбилиси.