Вестник Кавказа

Спокойная обстановка в Тбилиси после разгона лагеря оппозиции сохраняется

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии сообщили о спокойной обстановке после разгона оппозиционного лагеря. Движение автомобилей возле ТГУ восстановлено.

Ситуация в Тбилиси после разгона спецназом оппозиционного лагеря возле Тбилисского государственного университета остается спокойной.

Как пишет РИА Новости, движение автомобилей возле учебного заведения восстановлено, никаких стычек протестующих с правоохранителями нет.

При этом отмечается, что участники акции не намерены покидать центр города и готовы организовать «мобильный протест» путем передвижения по улицам Тбилиси.

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