Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в фотовыставке "Земля глазами детей"

В Баку в Центре Гейдара Алиева открылась выставка фотографий "Земля глазами детей" – в событии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева сегодня приняли участие в выставке, которая проводится в рамках международного фотоконкурса "Земля глазами детей", – она открылась в Центре Гейдара Алиева в Баку.

На выставке можно увидеть работы победителей конкурса "Земля глазами детей" и других участников проекта, воплощенного в жизнь при поддержке Общественного объединения IDEA, Азербайджанской операционной компании COP29 и по инициативе основателя Ассоциации Reza Visual Academy, знаменитого фотографа Резы Дегати.

На церемонии открытия состоялись выступления вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, инициатора проекта Резы Дегати и резидент-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой.

Гостями мероприятия стали участники COP29, представители дипломатических миссий, деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и молодежи.

Были объявлены имена победителей конкурса, участники получили памятные дипломы.

Фотоконкурс проходил с 11 октября по 2 ноября среди детей и подростков до 18 лет. Его целью было повышение осведомленности о проблемах климата. Кроме того, таким образом молодежь приглашали поделиться своими взглядами на красоту природы, загрязнение окружающей среды и проблемы, связанные с климатическими изменениями. Девиз конкурса – "Я люблю природу, я боюсь загрязнения".

В общей сложности на конкурс было представлено около 3 тыс фотографий, награды получили 14 кандидатов. Помимо Азербайджана, в конкурсе участвовали представители 50 стран мира, включая США, Германию, ОАЭ, Великобританию, Китай, Данию, Францию, Швейцарию, Италию, Канаду, Норвегию и другие.

В возрастной категории 10-18 лет три кандидата из Филиппин, Шри-Ланки и Мальты заняли первое, второе и третье места соответственно. В этой же категории пять фотографов из Бангладеш, Великобритании, Ирана, Ирландии и Мьянмы получили почетные награды за творческие и заставляющие задуматься снимки. В возрастной категории до 10 лет пять финалистов из Франции, Ирана, Швейцарии и Турции наградили за отличные презентации. Фотограф из Азербайджана был удостоен специальных призов жюри и организаций Reza Visual Academy, Degati Agency и Webistan в категории "хозяин".