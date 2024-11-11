Вестник Кавказа

Специалисты не нашли никаких угроз в шести школах Пятигорска

Специалисты не нашли никаких угроз в шести школах Пятигорска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Учебный процесс в шести образовательных учреждениях Пятигорска возобновился. Информация об угрозах оказалась ложной.

В шести школах Пятигорска, где вынужденно прервали учебный процесс, не нашли ничего подозрительного. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

"Проведены обследования образовательных учреждений, информация оказалось ложной"

– Дмитрий Ворошилов

Он подчеркнул, что в школах, где проверки успели провести до начала второй смены, занятия продолжаются.

Ранее сегодня шесть пятигорских школ прервали учебный процесс из-за поступления анонимных угроз.

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