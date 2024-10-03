Жителей Ставрополя бесплатно научат использовать нейросети

Образовательное практическое мероприятие, посвященое работе с нейросетями, проведут для жителей Ставрополя. На нем всех желающих бесплатно научат создавать картинки и тексты с помощью ИИ.

Применение нейросетей как рабочего инструмента смогут освоить жители Ставрополя – для них в краевой столице проведут лекцию, совмещенную с практическим занятием.

Событие организует краевой Центр развития технологического предпринимательства Оно пройдет в Точке кипения Hi-Tech на проспекте Кулакова 27 ноября. Лекция стартует в семь часов вечера.

Сначала слушателям расскажут о том, на каких принципах основана работа нейросетей. А затем они попробуют сами создать изображения, тексты и даже презентации, используя возможности ИИ.

Вход на мероприятие свободный, однако необходимо заранее зарегистрироваться.