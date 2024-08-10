Вестник Кавказа

Нейросети будут распознавать инциденты на горных трассах Северного Кавказа

Нейросети будут распознавать инциденты на горных трассах Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нейросети будут использоваться для наблюдения за безопасностью на горнолыжных склонах Северного Кавказа. Это позволит повысить безопасность отдыхающих.

Современные технологии искусственного интеллекта применят на горнолыжных курортах Северного Кавказа. Нейросети будут совмещены с видеокамерами, которые будут оперативно фиксировать инциденты на трассах, сообщает ТАСС. 

«Уже внедряем видеоаналитику с нейросетями. То есть на практике это будет так: если человек упал на горном склоне, то наша система будет подавать сигнал с горнолыжной трассы. Сразу туда направляем помощь. Это позволяет повысить безопасность»

 — заместитель гендиректора института развития Кавказ.РФ Николай Гончаров. 

Технологическое новшество также позволит заранее предусмотреть возникновение очередей в тех или иных местах трассы.

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