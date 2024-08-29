Вестник Кавказа

Горные курорты Кавказа стали популярнее летом

Горы Ингушетии
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов на горные курорты СКФО вырос этим летом на 15%. Россияне стали чаще выбирать для летнего отдыха "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи".

Всесезонные горные курорты СКФО этим летом заметили прирост турпотока, об этом информирует пресс-служба АО "Кавказ.РФ"

"За три летних месяца 2024 года на горных курортах Северного Кавказа "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" отдохнуло более 417 тысяч гостей. Это на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года"

– пресс-служба

Сегодня зимний и летний турпоток на горные курорты СКФО находится почти на одном уровне.

Увеличению интереса россиян к курортам в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечни связано с улучшением инфраструктуры, организацией пеших маршрутов, проведением спортивным мероприятий, отметил замглавы МЭР Сергей Назаров, участвовавший в заседании рабочей группы по развитию курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

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