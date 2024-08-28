Новую канатку успешно протестировали на Эльбрусе 

На Эльбрусе провели тестовый запуск новой канатной дороги. Запуск прошел в штатном режиме.

На горе Эльбрус, высочайшей точке Европы, состоялся успешный тестовый запуск новой канатной дороги EL6, которая отличается комфортностью и инновационными решениями. Эта канатная дорога создана на высоте 3,5 тыс м и обещает стать новой зоной для поклонников горнолыжного спорта.

«В настоящее время завершается строительство сервис-центра канатной дороги. Ее особенность в повышенной комфортности. Десятиместные гондолы будут оснащены сиденьями с подогревом. Другая канатная трасса – короткая кресельная EL3 – уже готова к работе. Запустить ее планируют в предстоящем сезоне для учебного склона»

– администрация главы КБР.

EL6 отличается от других канатных дорог своей повышенной комфортностью благодаря использованию передовых технологий. Каждая кабина оборудована современной системой отопления, обеспечивающей пассажирам тепло и уют во время подъема на гору. Кроме того, эргономичные сиденья сделаны из высококачественных материалов и обеспечивают оптимальную поддержку спины даже во время длительного катания.

Создание канатной дороги EL6 открывает перед посетителями горы Эльбрус новые возможности для катания. Новая зона предлагает уникальные маршруты для любителей активного отдыха и горнолыжного спорта. Благодаря удобному подъему на канатной дороге EL6, гости смогут быстро и безопасно добраться до вершины горы.