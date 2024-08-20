На курорте "Эльбрус" появилась канатка с подогреваемыми сидениями

Канатная дорога с сиденьями с подогревом вскоре начнет работать курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Новая канатка с теплыми сидениями станет первым таким подъемников на курорте.

Подъемники на "Эльбрусе" становятся комфортнее - на горном курорте появилась первая канатную дорога с подогреваемыми сидениями.

Подъемник гондольного типа длиной 10 м с сиденьями с системой подогрева запустили на курорте. Сейчас новая канатка EL6 работает в тестовом режиме, завершаются работы по строительству объектов подъемника, информирует "Кавказ.РФ".

Также сообщается, что в эксплуатацию введена новая кресельная канатная дорога EL3, воспользоваться ей туристы смогут уже в предстоящем сезоне, канатка будет обслуживать учебный склон.