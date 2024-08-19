Эльбрус прошел генеральную уборку

Участниками «Генеральной уборки» Эльбруса стали 1,5 тыс человек. Об этом сообщил замгендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

Гора Эльбрус – является точкой притяжения туристов со всего мира. Однако с увеличением числа посетителей возрастает и проблема сохранения ее экологической чистоты. В ответ на этот вызов в Кабардино-Балкарии состоялась масштабная акция – «Генеральная уборка». В этом мероприятии приняло участие около 1500 человек, среди которых были местные жители, туристы, производители и общественники.

«Экологический фестиваль «Чистая гора» объединил рекордное число волонтеров. Участниками стали местные жители и туристы, производители, общественники, корпоративные объединения и силовые ведомства Кабардино-Балкарии. Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды более 1,3 тыс. взрослых и 300 детей приехали на курорт «Эльбрус» из разных уголков страны и мира - от ближайшего Ставрополья до Сахалина и Казахстана»

– замгендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

Отмечается, что местные жители стали основными участниками уборки. Их знание региона, его экосистемы и осознание необходимости защиты природы сыграли ключевую роль в успехе мероприятия.

Туристы, пришедшие со всех концов страны и даже из-за границы, также активно участвовали в уборке. Для многих из них это стало не только возможностью внести вклад в сохранение природы, но и способом увидеть Эльбрус с новой стороны.

Общественные организации, активно работающие в сфере охраны окружающей среды, также сыграли важную роль. Они организовали информационные кампании, направленные на привлечение участников и информирование широкой общественности о важности защиты природы.