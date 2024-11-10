Вестник Кавказа

Ряд школ прекратили занятия из-за анонимных угроз в Пятигорске

Ряд школ прекратили занятия из-за анонимных угроз в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В шести образовательных учреждениях Пятигорска проводятся проверки после угроз неизвестного рода. Учеба в них приостановлена.

Утром 18 ноября в Пятигорске временно приостановили работу шесть школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

После поступления анонимных угроз в учебных заведениях проводятся проверки.

"С целью проверки анонимной информации, поступившей в отдел МВД, для проведения необходимых мероприятий прекращаем занятия в школах № 1, 3, 5, 12, 30 и 31"

– Дмитрий Ворошилов

При этом в МВД не стали уточнять, о каких именно угрозах идет речь.

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