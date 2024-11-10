Ряд школ прекратили занятия из-за анонимных угроз в Пятигорске

В шести образовательных учреждениях Пятигорска проводятся проверки после угроз неизвестного рода. Учеба в них приостановлена.
Утром 18 ноября в Пятигорске временно приостановили работу шесть школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.
После поступления анонимных угроз в учебных заведениях проводятся проверки.
"С целью проверки анонимной информации, поступившей в отдел МВД, для проведения необходимых мероприятий прекращаем занятия в школах № 1, 3, 5, 12, 30 и 31"
– Дмитрий Ворошилов
При этом в МВД не стали уточнять, о каких именно угрозах идет речь.