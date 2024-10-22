Вестник Кавказа

Школы Пятигорска закрыли на карантин из-за пневмонии

Школы Пятигорска закрыли на карантин из-за пневмонии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ставропольском Пятигорске обнаружили случаи заболевания внебольничной пневмонией среди детей как школьного, так и дошкольного возраста. Из-за этого Роспотребнадзор решил закрыть несколько учебных заведений на карантин.

Сезонный рост пневмонии вне больниц заметили в Пятигорске, рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

«В Пятигорске наблюдается сезонный рост внебольничной пневмонии, в том числе, среди детей»

- Дмитрий Ворошилов

По этой причине Роспотребнадзор выпустил предписание закрыть на карантин в Пятигорске школу №6 и один класс в школе №29. Снять ограничения планируют через 5 дней. Помимо этого, на карантин закрыли 2 городских детских сада. Они возобновят работу только через 10 дней.

Напомним, что в прошлом месяце в нескольких школах дагестанской столицы были обнаружены случаи внебольничной пневмонии. Школы, в которых обучались заболевшие дети, также закрыли на карантин.

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