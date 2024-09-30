В школах Махачкалы врачи нашли случаи пневмонии у детей

Случаи внебольничной пневмонии, обнаруженные в школах Махачкалы, вынудили Роспотребнадзор по Дагестану временно закрыть те классы, в которых обучались заболевшие дети.

В трех школах столицы Дагестана Махачкалы временно закрыли несколько классов закрыты из-за того, что у детей, учившихся в них, было обнаружено воспаление легких или внебольничная пневмония, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Закрылись классы в городском лицее № 22, школе № 59 и начальной школе-детском саду № 27, передает "АиФ-Дагестан".

Внебольничная пневмония (воспаление легких) - острое заболевание инфекционной природы, сопровождающееся симптомами очагового воспаления нижних отделов дыхательных путей. Провоцируют заболевание вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы и другие респираторные вирусы, а особое значение имеет сезонность заболеваемости и холодное время года.

Напомним, резкий рост числа заболевших гриппом и ОРВИ ранее вынудил надзорную службу закрыть два детских сада в Буйнакском и Кумторкалинском районах. В частности одном из детских садов дагестанского Буйнакска посещаемость в детском дошкольном учреждении среди воспитанников детского сада № 12 составила менее 80% - более 20% детей отсутствовали по причине заболевания ОРВИ.