Детский сад в Буйнакске закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Дагестанском Буйнакске бушуют ОРВИ – из-за резкого роста числа простудных заболеваний власти по требованию местного отделения Роспотребнадзора закрыли один из детских садов города.
В одном из детских садов дагестанского Буйнакска объявили карантин из-за резкого роста заболевания детей острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
Проверив посещаемость в детском дошкольном учреждении среди воспитанников детского сада № 12, ведомством было установлено, что более 20% детей отсутствуют по причине заболевания ОРВИ, передает "АиФ-Дагестан".
Надзорная служба приняла решение приостановить деятельность дошкольного учреждения пока сроком на семь дней.
Напомним, на минувшей неделе в республике зарегистрировали 2058 случаев ОРВИ, это на 21% больше, чем было выявлено неделей ранее, большинство новых заболевших - дети.