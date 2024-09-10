Вестник Кавказа

Детский сад в Буйнакске закрыли на карантин из-за ОРВИ

Детский сад в Буйнакске закрыли на карантин из-за ОРВИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестанском Буйнакске бушуют ОРВИ – из-за резкого роста числа простудных заболеваний власти по требованию местного отделения Роспотребнадзора закрыли один из детских садов города.

В одном из детских садов дагестанского Буйнакска объявили карантин из-за резкого роста заболевания детей острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Проверив посещаемость в детском дошкольном учреждении среди воспитанников детского сада № 12, ведомством было установлено, что более 20% детей отсутствуют по причине заболевания ОРВИ, передает "АиФ-Дагестан".

Надзорная служба приняла решение приостановить деятельность дошкольного учреждения пока сроком на семь дней.

Напомним, на минувшей неделе в республике зарегистрировали 2058 случаев ОРВИ, это на 21% больше, чем было выявлено неделей ранее, большинство новых заболевших - дети.

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