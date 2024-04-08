Вестник Кавказа

Сибирская язва в Казахстане: карантин введен в Алматинской области

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инфекционное ЧП случилось на юго-востоке Казахстана: в Алматинской области произошла вспышка сибирской язвы. На данный момент болезнь подтверждена более чем у 10 человек.

Одиннадцать жителей одного из сел Уйгурского района Алматинской области заболели сибирской язвой, данные предоставили в региональном акимате.

Вспышка зафиксирована в селе Улкен Аксу. По словам главы областного управления здравоохранения Алмата Турысбекулы, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, врачи оценивают их состояние как стабильное.

"В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован"

– Турысбекулы

Изначально было известно о четырех возможных пациентах с сибирской язвой.

Сибирская язва – что это за болезнь?

Сибирская язва – это очень опасное инфекционное заболевание. Оно вызывается бациллой, которая чаще всего попадает в организм через кожу, реже другими путями. Она вырабатывает токсин, от которого и страдает человек.

Источником сибирской язвы выступает домашний скот, копытные, реже дикие животные. Заразиться от человека практически невозможно.

Самая частая и самая легко протекающая форма – кожная. При ней на коже в месте проникновения бациллы появляется пятнышко, которое затем превращается в характерную язву-карбункул. У человека повышается температура, болит голова. Однако выздоровление обычно приходит достаточно быстро, и за месяц человек возвращается в норму.

При других формах заболевания прогноз не столь благоприятен: например, при легочной форме, которая возникает при вдыхании спор, например, с пылью у скотомогильника, смертность достигает 80-100%.

В любом случае при подозрении на сибирскую язву необходимо сразу же обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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