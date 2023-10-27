Опасность сибирской язвы из-за паводков прокомментировали в Казахстане

Представители органов власти Казахстана поспешили развеять страхи жителей страны из-за возможного распространения сибирской язвы в связи с затоплением из-за паводка захоронений этой болезни. По их словам, ситуация полностью под контролем.

Угроза распространения сибирской язвы на охваченных паводком территориях Казахстана невелика, ситуацию прокомментировал официальный представитель Минсельхоза Казахстана Олжас Тлебалдин.

Он признал, что под водой, действительно, оказались захоронения сибирской язвы, а также скотомогильники.

Захоронения сибирской язвы

Чиновник уточнил, что захоронения сибирской язвы представляют собой возникшие на этом же месте очаги заболевания. Они создаются там, где погибло животное, и перемещать их нельзя.

"После гибели от сибирской язвы животное утилизируется путем сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств"

– Минсельхоз

Подчеркивается, что такие захоронения отличаются полной герметичностью. Каждый год их проверяют на наличие спор, и ни разу не было случая, чтобы они преодолели защиту и выбрались наружу.

Когда паводок сойдет, со всех подтопленных захоронений возьмут такие же пробы.

Тлебалдин добавил, что в этом году, как и положено, проводилась плановая вакцинация скота против сибирской язвы, в том числе и в регионах, затронутых паводком.

Скотомогильники

Представитель министерства пояснил, что в скотомогильниках хоронят животных, причиной смерти которых стали незаразные заболевания, так что даже при их подтоплении эпидемий особо опасных болезней не возникнет. Тем не менее, все такие объекты обязательно будут проверены.

Ситуация в Западно-Казахстанской области

В Западном Казахстане, по словам представителя регионального управления ветеринарии Нуркайыра Кусайынова, под водой оказались 8 скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы. Специалисты проследят за скотом на пострадавших территориях, все поголовье будет привито, причем не только от сибирской язвы, но и от эмфизематозного карбункула.