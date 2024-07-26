Вестник Кавказа

Три дагестанских больницы стали амбулаториями

Три дагестанских больницы стали амбулаториями
© Фото: скриншот из видео Telegram-канала Mash Gor
Жители Гумбетовского района Дагестана недовольны реорганизацией трех больниц в амбулатории и опасаются, что в скором времени совсем останутся без помощи врачей.

Больницы в селениях Гумбетовского района Дагестана Чирката, Игали и Нижнее Инхело стали амбулаториями – такое решение принял Минздрав республики утверждая, что это повысит качество медпомощи. Однако сами жители думают иначе, опасаясь вообще остаться без медпомощи, пишет Telegram-канал Mash Gor.

Житель села Игали рассказал: участковая больница не работает уже два месяца, врачей в ней попросту нет, хотя она должна работать в режиме дневного стационара, передает "АиФ-Дагестан".

"Мы до сих пор не понимаем, что явилось причиной для этого. Стабильно работающая больница, с 1952 года не было дня, чтобы там от 5 до 10 человек не ложились и лечились. И вдруг эту больницу переводят на дневной стационар. Тем более больница находится на расстоянии где-то километра от села"

- житель Игали

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Дагестана, все три больницы стали амбулаториями по приказу Минздрава России, поскольку документом в населенных пунктах с населением от 2 до 10 тыс человек определены только такие медучреждения.

В свою очередь это позволит стабилизировать их работу, улучшить условия лечения, приобрести новое оборудование в районные больницы и привлечь в них квалифицированных врачей.

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