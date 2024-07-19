Вестник Кавказа

Военный госпиталь достраивают в Махачкале

Военный госпиталь достраивают в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство нового военного госпиталя на берегу Каспийского моря в Махачкале будет завершено к февралю 2025 года. Госпиталь рассчитан на 150 коек.

Уже в феврале будущего года двери для пациентов откроет военный госпиталь в Махачкале. Сейчас в здании завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних коммуникаций. Госпиталь будет способен вмещать до 150 коек.

«В ноябре у нас сдача административно-поликлинического корпуса. В дальнейшем они берут еще 4 месяца, чтобы полностью объект был сдан. Они ставят дату в феврале 2025 года, когда мы сможем действительно уже запустить этот госпиталь. Военнослужащие приедут сюда и будут получать квалифицированную медицинскую помощь в надлежащих условиях»

– заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева  

Учреждение будет укомплектовано современным оборудованием и квалифицированными врачами. Здесь будет оказываться помощь широкого спектра – от хирургии до психологической поддержки военнослужащих.

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