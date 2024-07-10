Вестник Кавказа

В Кисловодске строится многофункциональный культурный центр 

В Кисловодске строится многофункциональный культурный центр 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске продолжается строительство многофункционального культурного центра. Помимо концертного зала вместимостью до 1200 человек, в здании предусмотрен кинотеатр с тремя залами, выставочный комплекс, зал хореографии, библиотека, лофт-центр и подземная парковка. 

Возведение многофункционального культурного центра в Кисловодске продолжается, сообщил глава города. 
По его словам, культурный центр станет настоящим центром притяжения для местных жителей и туристов.

Помимо концертного зала вместимостью до 1200 человек, в здании предусмотрен кинотеатр с тремя залами, выставочный комплекс, зал хореографии, библиотека, лофт-центр и подземная парковка. 
Планируется, что появление центра будет способствовать привлечению туристов.

Так, концертный зал станет площадкой для выступлений как местных творческих коллективов, так и приезжих артистов. Тем самым, жители Кисловодска и гости города смогут насладиться высококачественными концертами и представлениями прямо у себя на родине. 

На фоне концертов кинотеатр с тремя залами расширит возможности для показа фильмов различных жанров – от авторского кино до голливудских блокбастеров. Таким образом, каждый кинолюбитель сможет найти себе фильм по вкусу и насладиться просмотром в комфортной обстановке современного кинотеатра. 

Кроме того, библиотека, выставочный комплекс, зал хореографии и лофт-центр дополнят образовательный компонент культурного центра, раскрывая перед посетителями мир знаний и искусства.

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