На пляже под Туапсе открылся бесплатный кинотеатр

Кинотеатр под открытым небом начал работать в Новомихайловском под Туапсе. Посмотреть кино на берегу моря может любой желающий - кинотеатр бесплатный.
В Краснодарском крае в черноморском поселке Новомихайловский появился кинотеатр на пляже.
"Посмотреть кино абсолютно бесплатно можно на одном из пляжей поселка Новомихайловского. Морской кинотеатр организовали местные рыбаки, которые держат таверну "Хижина рыбака"... Экран размещают прямо в воде"
– администрация района
Вход свободный, посмотреть кино на пляже могут как местные жители, так и отдыхающие. Какие именно фильмы будут демонстрироваться, выбирают зрители.