Под Туапсе стартует строительство отеля премиум-сегмента

Нынешней осенью в поселке Агой в Туапсинском районе Кубани начнется строительство грандиозного отеля премиум-класса, который будет рассчитан на две с половиной тысячи посетителей и займет территорию в семь гектаров.

В третьем квартале нынешнего 2024 года под Туапсе начнется строительство гостиничного комплекса премиум-класса "Гранд Отель Агой Resort & SPA 5*", который вырастет на черноморском побережье Краснодарского края в поселке Агой.

Инвестиции в туристический комплекс, соглашение о строительстве которого подписали на ПМЭФ в минувшем году вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Туапсинского района Сергей Бойко и АО "Турбаза "Волна", составят более 8 млрд рублей, передает портал Юга.ру.

Общая площадь комплекса - 7 га, в его составе будут 10 жилых корпусов, спа-центр, ресторан, бассейны, амфитеатр, тренажерный и конференц-залы, и, конечно же, детская игровая зона. Отдыхать одновременно здесь смогут 2,5 тыс человек, а заработает элитный комплекс уже в 2028 году.