Куда поехать летом на море недорого

Опубликовано: 10:58, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специалисты назвали самые доступные направления, для отдыха на море в России летом 2023 года. Самыми недорогими оказались курорты в районе Туапсе.

Отдохнуть на море этим летом дешевле всего можно в Туапсинском районе Краснодарского края, поделились в Российском союзе туриндустрии.

"Наиболее доступные цены от 1,1 тысячи рублей в сутки предлагают курорты Туапсинского района Краснодарского края, но найти размещение по низким ценам можно также в Сочи, Анапе, Геленджике, на побережье Азовского моря"

– РСТ

Высокий спрос традиционно на отдых в Сочи, наименее востребованы на данный момент отели в Анапе, рассказали в сервисе бронирования «Островок».

Другие данные у МТС Travel, там топ-3 популярных направления возглавляет Анапа, следом идут Сочи и Адлер.

Цены на отдых в Анапе

В Анапе средняя цена за номер в отеле сегодня составляет 3,7 тыс рублей, что ниже средней цены по рынку, которая установилась на уровне 4,7 тыс рублей.

В селе Сукко под Анапой есть предложения по 2 тыс рублей за ночь. Такая же средняя цена зафиксирована на места размещения в Дивноморском, Геленджик.

Отдых на море в Туапсе

Действительно недорого можно снять жилье у моря в окрестностях Туапсе. Ночь обойдется в 1,1-1,8 тыс рублей в местах размещения в приморских поселках Джубга, Бжид, Агой.

Азовское море 2023

Цены на отдых на Азовском море летом 2023 года также небольшие. В популярной станице Голубицкой ночь обойдется в среднем в 2,1 тыс рублей, в Ейске - в 2,4 тыс рублей, столько же и в отелях Темрюка.

На данный момент россияне бронируют на лето в основном недорогие варианты - апартаменты, гостевые дома, отели категории «две звезды» или «три звезды», заметили в РСТ.