Жители Казахстана все активнее используют платежные карты

В Казахстане растут безналичные платежи, особой популярностью у населения пользуются платежи по QR-кодам, а число платежных карт в стране выросло до 80 миллионов.

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отметил серьезный рост в стране безналичных платежей и транзакций - за 9 месяцев 2024 года он составил 117,1 трлн тенге ($236,1 млрд), выросши на 15%, поведали в центре.

"Рост поддерживался в целом благоприятными экономическими условиями в стране, продолжающейся цифровизацией экономики, в том числе сильным ростом числа активных пользователей онлайн-сервисов банков (с 22,0 до 24,8 млн) и умеренным увеличением числа торговых предприятий"

- Аналитический центр АФК

Также стремительно росла оплата по QR-кодам - с 5,2% до 9,9%. В абсолютном выражении QR-оплаты увеличились более чем в два раза - с 5,3 трлн тенге ($10,6 млрд) до 11,5 трлн ($23,1 млрд), превысив объемы оплат посредством POS-терминалов, передает Sputnik Казахстан.

Выросло и число держателей платежных карт – сейчас в Казахстане насчитывается 80 миллионов владельцев банковского "пластика".