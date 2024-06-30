Вестник Кавказа

В Казахстане представили новую платежную систему

В Казахстане представили новую платежную систему
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на Конгрессе финансистов Казахстана Национальный банк страны представил универсальный QR-код, с которым будут работать сразу все банки – он разработан регулятором совместно с Национальной платежной корпорацией.

Национальный банк и Национальная платежная корпорация сегодня на Конгрессе финансистов Казахстана в Алматы представили новую платежную систему, в которой будет применен универсальный QR-код, единый для всех банков страны.

Новый сервис значительно упростит платежи между банками и станет элементом Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные платежи по QR-коду, передает "АиФ Казахстан".

Новая структура будет выгодна как бизнесу – она избавит его от необходимости установки банкоматов разных банков, так и гражданам, которые с ее внедрением смогут оплатить покупки по QR-коду через терминал любого банка, уточнили в Национальном банке.

Выгодно это будет и самим банкам - затраты на обработку межбанковских операций у них станут меньше, а спектр платежных услуг для клиентов – шире.

Функционал системы уже готов к работе, сейчас к нему подключаются банки-участники. В полную силу он заработает в будущем 2025 году.

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