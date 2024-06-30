В Казахстане представили новую платежную систему

Национальный банк и Национальная платежная корпорация сегодня на Конгрессе финансистов Казахстана в Алматы представили новую платежную систему, в которой будет применен универсальный QR-код, единый для всех банков страны.
Новый сервис значительно упростит платежи между банками и станет элементом Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные платежи по QR-коду, передает "АиФ Казахстан".
Новая структура будет выгодна как бизнесу – она избавит его от необходимости установки банкоматов разных банков, так и гражданам, которые с ее внедрением смогут оплатить покупки по QR-коду через терминал любого банка, уточнили в Национальном банке.
Выгодно это будет и самим банкам - затраты на обработку межбанковских операций у них станут меньше, а спектр платежных услуг для клиентов – шире.
Функционал системы уже готов к работе, сейчас к нему подключаются банки-участники. В полную силу он заработает в будущем 2025 году.