Казахстанцы активно скупают золотые слитки

Жители Казахстана за семь лет скупили семь тонн золота в слитках, только во II квартале 2024 года они скупили 15 тысяч золотых слитков общим весом почти в 800 килограммов.

Бумажным деньгам жители Казахстана предпочитают драгоценный металл – только во II квартале 2024 года банки и обменные пункты в стране продали 14 752 мерных слитка общим весом 779,2 кг, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Наибольшие объемы реализации мерных слитков пришлись на Алматы (9 705 штук, 66%), Жетысускую область (1 515 штук, 10%) и Шымкент (1 173 штуки, 8%)"

- Нацбанк Казахстана

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения действует в стране уже 7 лет, с 2017 года – за этот период жителям страны было продано 185 295 золотых слитков общим весом 7 т, - рассказали в банке, передает Sputnik Казахстан.

Выбор золотых слитков в пунктах их продажи в Казахстане довольно обширен – купить можно 5, 10, 20, 50 и 100 г драгоценного металла, однако наибольшей популярностью у населения пользуются самые "увесистые", 100-граммовые слитки – их уже скупили четверть от всего проданного количества, 46 007 штук.