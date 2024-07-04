Мужчина чуть не вывез 28 кг золота из столицы Дагестана

Дагестанские пограничные службы забрали у мужчины, желавшего выехать из Махачкалы, нелегальное золото весом более 28 кг на сумму около 140 млн рублей. Заведено дело по уголовной статье.

У пассажира, который пытался вылететь из Махачкалы, дагестанские пограничники обнаружили незаконное золото на сумму более 140 млн рублей, рассказали в ФСБ России.

«В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 кг. Груз был сокрыт под одеждой в специально изготовленном корсете. Стоимость изъятого превысила 142 миллиона рублей»

- ФСБ России

На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит штраф на сумму до одного млн рублей и заключение в тюрьму на срок до 5 лет.