Сотрудница Социального фонда РФ по Дагестану заподозрена в мошенничестве

Дагестанские правоохранители задержали преступную группу, которую возглавляла сотрудница Социального фонда России по Дагестану – путем махинаций с документами ее участники похитили из фонда десятки миллионов рублей.

По подозрению в мошенничестве в Дагестане задержана заместитель начальника отдела социальной поддержки управления социального обеспечения семей с детьми Социального фонда России по Дагестану, ей вменяют нанесение многомиллионного ущерба фонду, сообщили в МВД по Дагестану.

Как выяснили следователи, в минувшем 2023 году организованная преступная группа, созданная подозреваемой, получила от 336 жителей республики копии СНИЛС и иных документов, на основании которых за взятки им были назначены ежемесячные пособия по рождению и воспитанию детей на общую сумму более 33,5 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".

Все участники преступной группы уже задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", в скором времени суд изберет им меру пресечения.